Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

4 ÖĞRENCİYE YAN YANA CENAZE TÖRENİ

Saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Zeynep Kılıç (11) ile Kerem Erdem Güngör'ün (11) Türk bayrağına sarılı cenazeleri, Abdulhamithan Camii'ne getirildi.

Buradaki törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile ölen öğrencilerin aileleri, öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, her öğrenci için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı.

Öğrencilerin yakınları ise Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanarak gözyaşı döktü. Çocukların aileleri, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şeyhadil Mezarlığı’na götürüldü.

Törene, baba Burak ve anne Kezban Gül ile yakınları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal ve Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve CHP İl Başkanı Ünal Ateş katıldı.

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba, oğlunun çalışkanlığını anlattı

Saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.





Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün yapılan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti.

OSMANİYELİ ÖĞRENCİ TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Yeşil için Haruniye Merkez Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.