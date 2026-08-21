Türkiye'den Belçika'ya dönmek üzere yola çıkan gurbetçi bir ailenin aracında yapılan gümrük aramasında, bir yastığın içerisine gizlenmiş 1 kilogramlık altın külçesi ele geçirildi.

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gerçekleşen olayda gümrük ekipleri, beyan edecek bir eşyalarının olmadığını belirten Türk vatandaşının yabancı plakalı otomobilini risk analizi kapsamında detaylı incelemeye aldı.

Arka koltukta yer alan bir yastığın dolgu malzemesini inceleyen ekipler, yastığın içine saklanmış külçe altını ortaya çıkardı.

Gümrük uzmanları tarafından yapılan teknik incelemede, ele geçirilen 1 kilogram ağırlığındaki külçenin 995 saflıkta olduğu ve piyasa değerinin 121 bin 10 euroya ulaştığı belirlendi.

Artı33'de yer alan habere göre, kaçak yollarla sınırdan geçirilmeye çalışılan ve beyan edilmeyen yüksek değerli altına gümrük yetkililerince el konulurken, olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde adli soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından açıklama yapan Bulgaristan Gümrük İdaresi, yüzde 99,5 ve üzeri saflıktaki altın külçelerinin nakit para kapsamında değerlendirildiğini ve 10 bin euroya üzerindeki varlıkların sınır geçişlerinde beyan edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, yüksek değerli kıymetli maden veya nakit taşıyan yolcuların cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları adına seyahat öncesinde gümrük mevzuatlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.