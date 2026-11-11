Türkiye'de nesillerdir en güvenli liman olarak görülen fiziki birikim kültürü, 2026 yılındaki getiri tablosuyla birlikte yerini finansal sisteme bırakıyor. Sıkı para politikasının etkisiyle TL mevduatın yıllık yüzde 35'e yaklaşan reel kazanç sunması, getiri sağlamadan bekleyen yastık altı altın dönemini fiilen geride bırakıyor. GETİRİDEKİ SERT DÜŞÜŞ FİZİKİ BİRİKİMİ VURDU Yastık altı birikim tercihindeki kırılmanın temelini finansal getirilerdeki makas oluşturdu. 2025'in ilk 10 ayında yüzde 88 nominal kazanç sağlayan gram altın, 2026'nın aynı döneminde yüzde 9,5 seviyesinde kalarak resmi enflasyon oranının gerisinde kaldı. Buna karşılık TL mevduatın sunduğu yaklaşık yüzde 35'lik getiri, tasarruf sahibine doğrudan reel kazanç sağladı. Küresel tarafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı duruşunu koruması ve ons altının 5.600 dolar zirvesinden 4.000 dolar sınırına inmesi, iç piyasada altının getirisini baskılayarak yastık altında tutulma gerekçesini zayıflattı. FİZİKİ ALTINDAN FİNANSAL SİSTEME ÇIKIŞ Yastık altı altın döneminin kapanış sürecini hızlandıran başlıca unsurlar şunlar oldu: Düzenli Getiri Arayışı: Yastık altında bekleyen altının dönemsel nakit akışı yaratmaması, yüksek faiz ortamında tasarruf sahibini düzenli getiri sunan mevduat ve para piyasası fonlarına yöneltti. Makas ve İşçilik Maliyeti: Kuyumcu alım-satım makasları ile işçilik farkları, fiziki altını finansal ürünlere kıyasla daha maliyetli hale getirdi. Sistem İçi Güvence: Hırsızlık ve kaybolma riskinden kaçınan yatırımcılar, fiziki saklama yerine bankalardaki altın hesapları ve darphane sertifikalarını tercih etmeye başladı. DÖVİZ VE BORSADA ZAYIF SEYİR Piyasadaki diğer geleneksel yatırım araçları da mevduatın gerisinde kalarak alternatif oluşturamadı: Dolar: Geçen yılın ilk 10 ayında yüzde 19,5 artan döviz kuru, 2026'nın aynı periyodunda yüzde 16,95 yükselişle enflasyonun altında kaldı. Borsa İstanbul (BIST 100): 2025'in aynı döneminde yüzde 9,75 prim yapan endeks, 2026'da yüzde 3,55 artışla sınırlı kalarak reel kayıp kaydetti.

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