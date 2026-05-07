Türkiye'de tasarrufun vazgeçilmezi olan yastık altı altınlar, piyasalardaki son dalgalanmalarla birlikte test ediliyor. Birçok yatırımcının "fiyatlar düşüyor" endişesiyle yaptığı anlık hamleler, yılların birikimini bir gecede eritebiliyor.

Piyasa uzmanları, yastık altı yatırımcısının düştüğü "panik satışı ve yanlış zamanlama" tuzağına karşı "dev hata" vurgusu yaparak kritik uyarılarda bulunuyor.

YASTIK ALTINDAKİ BİRİKİMLER NEDEN RİSK ALTINDA?

Küresel piyasalardaki belirsizlik, yerli yatırımcıyı her zaman olduğu gibi en güvenli liman olan altına yönlendirdi. Ancak uzmanlara göre, altını yastık altında saklamak tek başına kazanç sağlamıyor.

Yatırımcıların düştüğü en büyük hata, altını uzun vadeli bir değer koruma aracı olarak görmek yerine, kısa vadeli fiyat hareketlerine göre aksiyon alması.

Analistler, özellikle fiyatların geri çekildiği dönemlerde "daha çok düşecek" korkusuyla yapılan bozdurma işlemlerinin, yatırımcıyı geri dönüşü zor bir zarara sürüklediğini belirtiyor.

Piyasa temsilcileri, yastık altı yatırımcısının kazancını gölgeleyen ve "çanların çalmasına" neden olan yanlışları şu başlıklarla sıralıyor:

Psikolojik Sınırı Yönetememek: Altın yatırımcısı için en büyük kayıp, fiyat ekranına hapsolmaktır. Kısa vadeli dalgalanmalarda panikle hareket edenler, ana yükseliş trendini kaçırarak sermayelerini eritiyor.

Makas Aralığı Tuzağı: Yastık altındaki fiziksel altını kısa sürelerde alıp satmak, banka veya kuyumcu arasındaki makas aralığı nedeniyle kârı doğrudan ortadan kaldırıyor.

Sıfır Noktasında Satış Yapmak: Uzmanlar, altının "dip" yaptığı dönemlerde nakde geçmenin, enflasyon karşısında savunmasız kalmak anlamına geldiğini vurguluyor.

Uzmanlar "Yastık altı yatırımcısının en büyük düşmanı piyasa değil, kendi paniğidir. Altın doğası gereği sabır ister. 'Dünyanın sonu' senaryolarıyla altın bozduranlar, fiyatlar toparlandığında aynı miktarda altını yerine koyamıyorlar. İşte kazancı eriten asıl dev hata budur" diyerek uyarıyor.

BİRİKİMLERİ KORUMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Piyasa analistleri, yastık altı altın sahiplerine "stratejik sükunet" tavsiye ediyor.

Fiyat hareketlerini bir fırsat olarak görüp kademeli alım yapmanın, panikle satış yapmaktan çok daha kârlı olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, altının bir tasarruf aracı olduğu unutulmadan, en az orta vadeli (1 yıl ve üzeri) bir bakış açısıyla beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

