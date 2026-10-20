Geleneksel yastık altı altın yatırımı yavaş yavaş azalmaya başladı. Fiziki altın anlayışı yerini dijital platformlara bırakıyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 12 binden fazla bireysel yatırımcı ve 20 sektör uzmanıyla gerçekleştirdiği araştırma, geleneksel altın yatırımlarından dijital alanlara kayışı ve piyasadaki büyümenin boyutlarını ortaya koydu.

2025 yılının başından bu yana yaklaşık üç kat büyüyerek 55 milyar dolara yaklaşan piyasa için Dünya Altın Konseyi, 2031 yılına kadar 170 milyar dolarlık bir büyüklük öngörüyor.

Uygun koşulların sağlanması halinde uzun vadede 700 milyar dolarlık potansiyel talep oluşabileceğini ileri süren konsey, bu rakamın mevcut piyasa büyüklüğünü veya kesinleşmiş yatırımları değil, ortaya çıkabilecek potansiyel talebi ifade ettiğini bildiriyor.

Dünya genelinde 70'ten fazla dijital altın ürünü bulunurken, yaklaşık 13 trilyon dolarlık fiziki yatırım altını piyasasında dijital altının payı henüz yüzde 1'in altında kalıyor.

YASTIK ALTI ALTINTARİHE KARIŞIYOR

Tokenleştirilmiş altının spot işlem hacmi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 90 milyar doları aşarak 2025 yılının tamamındaki işlem hacmini geride bıraktı. Yaklaşık 370 ton altına karşılık gelen dijital altın piyasasının büyüklüğü, küresel altın ETF varlıklarının yüzde 8'ine ulaştı. Büyümede altına dayalı dijital varlıklara erişimin kolaylaşması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi etkili oluyor.

Araştırmaya katılan bireysel yatırımcıların yaklaşık yüzde 90'ı uygun koşullarda dijital altına yatırım yapmaya sıcak baktığını ifade ederken, potansiyel talebin yüzde 65'inin daha önce altın yatırımı yapmamış kişilerden gelmesi dikkat çekiyor.

Farkındalık oranları 25-34 yaş grubunda yüzde 50 seviyesindeyken, 55 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda yüzde 23'te kalıyor. Hindistan, Çin ve Endonezya gibi ürünlerin bankacılık ile ödeme uygulamaları üzerinden sunulduğu ülkelerde kullanım oranı diğer pazarlara kıyasla yedi kata kadar yükseliyor.

GÜVEN UNSURU VE RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Dijital altın, fiziki altını doğrudan muhafaza etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak altın karşılığı hakların dijital ortamda temsil edilmesini sağlıyor. Yatırımcılar fiziki altını teslim almadan banka altın hesapları veya PAX Gold (PAXG) ile Tether Gold (XAUT) gibi altın destekli dijital tokenlar aracılığıyla işlem yapabiliyor.

CoinGecko'nun 2026 raporuna göre PAXG ve XAUT, tokenleştirilmiş emtia piyasındaki büyümenin yaklaşık yüzde 89'unu oluşturuyor. Konseyin temel senaryosuna göre piyasanın yıllık ortalama yüzde 27 büyüyerek geleneksel yöntemlerin ötesine geçmesi öngörülürken, WGC Üst Yöneticisi David Tait talebin geniş kitlelere ulaşması için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 80'i hizmet sağlayıcısına güven duymayı öncelikli koşul olarak görüyor. Dijital altın ürünleri ihraççı kuruluşun güvenilirliği, fiziki altın rezervlerinin doğrulanabilirliği, saklama koşulları, platform likiditesi ve ülkeden ülkeye değişen düzenleyici çerçeveler nedeniyle farklı riskler barındırıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.