Altın fiyatlarında son dönemde dikkat çekici bir toparlanma yaşanıyor. Ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.640 dolar seviyesine yükselerek son 3 ayın en yüksek değerlerinden birine ulaştı.

Bu yükseliş, yılın başında yaklaşık 5.600 dolarla rekor kıran altının ardından gelen sert düzeltme sonrasında gerçekleşti. Değerli metal ayrıca haziran sonunda sona eren 3 aylık dönemde, 2013'ten bu yana en kötü çeyreklik performansını göstermişti.

ABD'nin borç yükü altına desteği artırıyor

Altındaki son yükselişte ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler önemli rol oynuyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın 10 ila 30 yıl vadeli Hazine tahvillerine yönelik alımlarını en az 2 katına çıkaracağını açıklaması, piyasada yeni bir hareketlilik yarattı.

Bunun yanı sıra ABD'nin ulusal borcunun ilk kez 40 trilyon doları aşması, yatırımcıların borç yüküne ilişkin endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Doların zayıflaması da dolar üzerinden fiyatlanan altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, daha önce altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin yeniden devreye girebileceğini düşünüyor. Staunovo'ya göre ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5.400 dolara ulaşması mümkün.

Merkez bankalarının altın iştahı sürüyor

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli unsur ise merkez bankalarının değerli metale yönelik güçlü talebi.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre ankete katılanların yüzde 89'u küresel merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasını bekliyor. Katılımcıların yüzde 45'i ise kendi altın varlıklarının da artacağını düşünüyor. Bu oran, anket tarihindeki en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Küresel altın tüketimi yaklaşık 5.000 ton seviyesinde bulunurken, arzın yalnızca yüzde 1,5'in biraz üzerinde artması da piyasadaki arz-talep dengesini fiyatlar açısından destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler de yükselişe işaret ediyor

Teknik açıdan bakıldığında altın fiyatlarında olumlu sinyaller dikkat çekiyor. Ons altın kısa süre önce 4.517 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamayı aşarak önemli bir direnç noktasını geride bıraktı.

Piyasanın önündeki bir sonraki önemli teknik seviye ise 4.889 dolar. Bu seviye, nisan ayında görülen en yüksek fiyat olarak öne çıkıyor.

Altın bu seviyeyi aşabilirse, yatırımcıların dikkatini yeniden yılın başında görülen rekor seviyelere çevirmesi mümkün olabilir.

Altın madencileri de yükselişten faydalanabilir

Altın fiyatlarındaki yükseliş, değerli metalin üreticileri açısından da olumlu bir tablo oluşturuyor. Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi, üretim maliyetleri kontrol altında kaldığı sürece madencilik şirketlerinin kârlılığını artırabilir.

Newmont, Endeavour Mining, Agnico Eagle Mines ve Kinross Gold gibi büyük altın üreticileri, fiyatlardaki yükselişten faydalanabilecek şirketler arasında gösteriliyor.

Bu şirketlerin yanı sıra beş farklı altın üreticisi daha En İyi Altın Madencileri Endeksi içerisinde yer alıyor. Endeksi takip eden yatırım ürünleri üzerinden yatırımcılar, sepette yer alan şirketlerin performansına toplu olarak yatırım yapabiliyor.

Ancak altın ve altın madenciliği şirketleri, fiyat hareketlerine bağlı olarak yüksek oynaklık gösterebilen yatırım araçları arasında bulunuyor. Bu nedenle olası yükseliş beklentilerinin yanı sıra piyasa risklerinin de dikkate alınması gerekiyor.