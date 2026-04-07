Dünyadaki jeopolitik gerilimlerin fiyatlandığı değerli metallerde yarının bir dönüm noktası olacağını ifade eden İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğe şu sözlerle dikkat çekti:

“Piyasalar yarın kendine yeni bir yön bulacak, olumlu ya da olumsuz yönde. Bütün dünya yarına odaklandı. Bakalım. Yarın tamam mı devam mı bu sorunun cevabını hep beraber görmüş olacağız” dedi.

Savaşın sona ermesi ihtimalini de değerlendiren Memiş, bu senaryoda enerji ve değerli metallerde önemli hareketler yaşanabileceğini belirterek, "Savaşın sonlanması halinde yine petrol fiyatlarındaki gerileme, petrol karşısındaki baskılanmış değer kaybetmiş bütün enstrümanlarda tekrar yükseliş yönlü hareketler kaçınılmaz olacaktır" dedi.

PETROL VE DOLAR ENDEKSİNE DİKKAT

Güncel rakamları paylaşan Memiş, ons altının 4.644 dolar, gümüşün ise 72 dolar seviyelerinde olduğunu; ancak petrol fiyatlarının yükselerek 115 dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Piyasadaki ana mekanizmayı ise şu sözlerle özetledi:

"Altın, gümüş, bakır, diğer endüstriyel metaller hep beraber geriliyor, hep beraber yükseliyor. Burada savaş trendimizde şu anda petrol ve dolar endeksi var. Petrol ve dolar indeksi yükseldiği zaman değerli metaller geriliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK FARKI NORMALE DÖNDÜ

İslam Memiş, fiziksel altın piyasasında daha önce yaşanan "işçilik farkı" ve "altın bulamama" sorunlarının geride kaldığını ifade etti:

"İki hafta önce o sert düşüşleri yaşandı 4100 dolar seviyesine kadar. O zaman 9000 dolara kadar fiziki altınlarda bir işçilik vardı. Yani 1 kilogram külçe altını yurt dışına kıyasla 9000 dolar fazla parayla satın alıyordunuz. Bir hafta sonra 6000 dolara geriledi. Dün 1357 dolara kadar bu işçilikler geriledi. Daha normale döndü yani artık” dedi.

YASTIK ALTI ALTINI OLANLARA GÜVENLİK UYARISI

Yatırımcıların bankalara olan ilgisinin arttığını ve bankalardaki altın miktarının ilk çeyrekte 676 tona ulaştığını söyleyen Memiş, evde altın saklayanları hırsızlık riskine karşı uyardı:

"Herkes zannetmesin ki biz evimizde altını hırsızın bulamayacağı bir yerde altın saklıyoruz. Eğer evinizde kasa yoksa taşınabilir bir seviyedeyse bu kasanız o zaman sigorta kapsamında olmuyor" dedi.

Bankalardaki devlet güvencesine de değinen uzman, mevduat hesaplarında 1 milyon 200 bin liraya kadar sigorta olduğunu hatırlatarak, "Benim milyarlarca param bankada ama benim kafam rahat demeyin" uyarısında bulundu.

"UZUN VADELİ YATIRIMCI İÇİN TOPLAMA ZAMANI"

Alternatif olarak devlet destekli darphane sertifikasını öneren İslam Memiş, bu sistemin hem işlem kolaylığı hem de fiziksel altına çevrilebilme avantajı sunduğunu belirtti. Memiş, uzun vadeli strateji izleyen yatırımcılar için ise şu mesajı verdi:

"Yani uzun vadeli yatırımcıların şu anda toplama zamanı diyebiliriz. Yani al unut, al unut, al unut böyle devam ediyor süreç" dedi.