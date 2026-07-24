Evde "yastık altında", çekmece aralarında veya kutularda saklanan gram altınlar sanıldığı kadar güvende olmayabilir.

Ambalajlı (presli) gram altınların en büyük düşmanı yanlış muhafaza şartlarıdır.

GRAM ALTIN SAKLARKEN YAPILAN YANLIŞLAR VE AMBALAJ HASARLARI

Nem ve Rutubet: Evin nemli köşelerinde ya da gardırop diplerinde tutulan altın ambalajlarının yapışkanları zamanla gevşeyerek jelatinin açılmasına yol açıyor.

Sürtünme ve Baskı: Diğer takılarla, sert cisimlerle aynı kutuda tutulan veya ağır eşyaların altına koyulan ambalajlarda yırtılma, ezilme ve kırılmalar meydana geliyor.

Sıcaklık Farkları: Aşırı sıcak veya direkt güneş ışığı alan alanlarda koruyucu plastik vakum yapısını kaybedebiliyor.

AMBALAJ BOZULUNCA PİYASA DEĞERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Gram altının ambalajı açıldığında veya saklama koşulları nedeniyle zarar gördüğünde, kuyumcular bu ürünü tekrar "sıfır paketli ürün" olarak vitrine çıkaramıyor. Bu durum, alım-satım arasındaki fiyat makasını yatırımcının aleyhine doğrudan açıyor.

İşçilik Maliyeti Buharlaşıyor: Satın alırken ödenen rafineri ve sertifikalı paketleme işçilik ücreti, ambalajın bütünlüğü bozulduğu anda tamamen geçerliliğini yitiriyor.

Gram Başına %3 ila %5 Değer Kaybı: Kuyumcular ambalajı hasar görmüş ürünü yalnızca eritilecek "has altın" veya "hurda altın" fiyatından geri alıyor. Bu değişim, piyasa koşullarına bağlı olarak gram başına göz göre göre %3 ila %5 oranında kayıp anlamına geliyor.

Güvenlik Sertifikası İptal Oluyor: Paketli gram altınların ambalajında yer alan seri numarası, QR kod, hologram ve rafineri imzası ürünün orijinalliğini garanti eder. Ambalajın deforme olmasıyla tüm bu güvenlik mekanizmaları geçersiz hale geliyor.

KUYUMCU TEZGAHINDAKİ DOĞRULAMA TESTLERİ

Çıplak gözle altının saflık derecesini veya içerisine farklı bir maden karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak imkânsızdır. Bu nedenle saklama hatası sonucu ambalajsız kalan ürünler, kuyumcular nezdinde "şüpheli altın" statüsüne düşer ve şu fiziki testlerden geçer:

Hassas Terazi Testi: Altın ambalajsız olarak miligram hassasiyetinde yeniden tartılır; ambalaj üzerindeki brüt ağırlık beyanı hükümsüz sayılır.

Mihenk Taşı ve Asit Testi: Altının ayarını doğrulamak için ürün siyah mihenk taşına sürtülür ve üzerine nitrik asit (ayar suyu) uygulanır.

Kesme İşlemi (Son Çare): İç kısmında kaplama veya farklı bir metal bulunma ihtimaline karşı altın fiziki olarak kesilerek kontrol edilebilir.

Sektör temsilcileri, ambalajı zarar görmüş bir altını bozdururken tezgâhta yaşanan süreci şöyle özetliyor:

Müşteri: "Elimde 24 ayar gram altın var, evde saklarken paketi yırtıldı / açıldı. Bozdurmak istiyorum."

Kuyumcu: "Ürünün ambalajı bozulduğu için bunu artık paketli vitrin ürünü fiyatından almamız mümkün değil. Ürün eritilecek 'hurda' statüsüne geçti. Ayrıca orijinalliğini doğrulamak adına mihenk taşına sürtüp test etmemiz gerekiyor. Kabul ediyorsanız, paketli piyasa fiyatının altındaki hurda fiyatı üzerinden alım yapabiliriz."

YASTIK ALTI ALTINLAR NASIL SAKLANMALI?

Uzmanlar, yastık altındaki gram altınların değer kaybetmemesi için şu uyarılarda bulunuyor:

-Ambalajlı altınları orijinal jelatinlerinden kesinlikle çıkarmayın.

-Nem, rutubet ve direkt ısı kaynaklarından uzak, kuru ve oda sıcaklığındaki alanlarda muhafaza edin.

-Ambalajların ezilmesini veya çizilmesini önlemek için sert yüzeylerle teması engelleyen özel korumalı kutularda saklayın.