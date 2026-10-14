Nottingham Trent Üniversitesi'nde geliştirilen sistem, geleneksel alarm seslerine alternatif bir uyarı yöntemi sunuyor. Yastık kılıfına yerleştirilen titreşimli bileşenler sayesinde kullanıcıların uykudayken tehlikeden haberdar edilmesi hedefleniyor. Araştırmacılar, teknolojinin günlük yaşamda kullanılabilecek tekstil ürünlerine entegre edilmesine odaklanıyor.

YASTIĞIN İÇİNE DÖRT KÜÇÜK PARÇA YERLEŞTİRİLDİ

Üniversitede doktora araştırmacısı Malindu Ehelagasthenna tarafından geliştirilen sistem, standart bir yastığın üzerine geçirilen ve normal yastık kılıfının altında kalan özel bir kumaştan oluşuyor. Kumaşın içine, titreşim üretebilen dört küçük elektronik bileşen yerleştirildi.

Bu parçalar normal kullanım sırasında hissedilmeyecek şekilde tasarlandı. Ancak alarm devreye girdiğinde uyuyan kişiyi uyandırabilecek güçte titreşim oluşturabiliyor. Sistemin evdeki yangın ve hırsız alarmlarına kablosuz olarak bağlanabilmesi öngörülüyor.

HER TEHLİKE İÇİN FARKLI TİTREŞİM

Geliştirilen teknolojinin dikkat çeken özelliklerinden biri de farklı uyarıları birbirinden ayırabilmesi. Yangın alarmı, hırsız alarmı veya telefon çağrısı için ayrı titreşim desenleri kullanılması planlanıyor. Böylece kullanıcı, yastığın verdiği uyarının nedenini anlayabilecek.

Araştırmacılar, özellikle işitme engelli bireylerin mevcut titreşimli alarm cihazlarında yaşadığı konfor sorununu çözmeyi hedefliyor. Yastığın altına konulan hacimli cihazlar yerine kumaşa yerleştirilen küçük parçalar sayesinde daha rahat bir kullanım amaçlanıyor.

Teknoloji, tekrarlanan yıkama ve dayanıklılık testlerinden geçirildi. Henüz geliştirme aşamasında olan sistemin günlük kullanıma sunulabilmesi için üniversite ekibi sanayi ortaklarıyla çalışmayı hedefliyor.