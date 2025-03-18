Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde ki D Marin Marina’da demirli bulunan yata giden M. Tosun yata girdiğinde eşi Sefa Tosun’u asılı vaziyette buldu. Marina yetkililerinden yardım isteyen M. Tosun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sefa Tosun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bir süredir ekonomik sıkıntı çektiği iddia edilen 33 yaşındaki yat kaptanı Sefa Tosun’un “Çocuğuma iyi bakın” notu bıraktığı öğrenildi. Tosun’un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.