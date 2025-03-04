Çoğu kişi genellikle soğuk kış aylarında, yatakta çorap giymenin hem ısınmaya yardımcı olduğunu hem de uyku kalitesini artırdığını düşünüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda bu yaygın alışkanlığın aslında sağlığınıza zarar verebileceğini gösteren önemli bir uyarı yapıldı.

Bilim insanları, yatakta çorap giymenin bakterilerin hızla çoğalması için bir ortam oluşturduğunu açıkladı. Vücut ısısı, ter ve kumaşın birleşimi, mikroplar için üreme alanı yaratırken bu durum mantar enfeksiyonları, kötü kokular ve cilt problemlerine neden olabiliyor. Hijyen uzmanlarına göre, özellikle çoraplarını sık sık değiştirmeyen kişiler, gün boyu biriken bakterilerle yatağa girmekte ve bunun sağlık sorunlarına yol açma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TUVALETTEN BİLE DAHA KİRLİ

Araştırmalarda insanları yatakta kirli çoraplarla uyumaktan kaçınmaya teşvik ettiği belirtilirken, uzun süre yıkanmadan giyilen çorapların tuvalet oturağından bile daha kirli olabileceği vurgulandı. İçeride hapsolan ter ve nem, bakterilerin hızla çoğalması için ideal bir ortam sağlar ve bu da ayak mantarı gibi enfeksiyonlara yol açabilir.

Yatakta çorap giymek, sadece ayaklarınızda değil çarşaflarınızda da bakterilere neden olabilir. Uzmanlar, ayakların gece boyunca kapalı kalmasının yeterli hava almasını engellediğini ve bunun da mantar oluşumu ve ayak tırnağı enfeksiyonu riskini artırdığına dikkat çekti.