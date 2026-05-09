YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
İ L A N
T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/160 Esas
Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ileÖMER BOLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Muğla ili Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi 828 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN; SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026

GAİP
ADI SOYADI :
SITTIHA; ÖMER OĞLU EMİN;
SIDDIHA; ÖMER OĞLU SELAHATTİN
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02464853