YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
YATAĞAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/16 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BOZARMUT Mahalle/Köy, GÜCÜKMevkii, 342 Ada, 1 Parsel,Sayılı "TARLA"vasıflı taşınmaz.
Adresi : Bozarmut Mahallesi 342 Ada 1 Parsel Yatağan / MUĞLA
Yüzölçümü : 9.813,31 m2
İmar Durumu :Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2025 tarih 6586 sayılı yazısında belirttiği üzere; Bozarmut Mahallesi 342 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/100000 ölçekli AydınMuğlaDenizli Çevre Düzeni planında Tarımsal arazi konumun da kalmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı toprak koruma kanunu kapsamında yapılaşma yapılabilir. İnşaat Ruhsatı aşamasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün izni alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 20.276.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:14
14/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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