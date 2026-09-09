Evlerde yıllardır kullanılan ilginç yöntemlerden biri yeniden gündemde. Birkaç kuru karanfili bez bir keseye koyup yatağın altına bırakmak, hem odaya hoş bir koku vermek hem de bazı böcekleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılıyor.

Karanfilin güçlü ve baharatlı aroması zamanla çevreye yayılıyor. Bu nedenle yatak odasında doğal bir koku verici olarak kullanılabiliyor. Ayrıca karanfilin içerdiği öjenol maddesinin bazı böcekler üzerinde uzaklaştırıcı özellik gösterebildiği biliniyor.

Özellikle karanfil yağı ve öjenolün sivrisineklere karşı etkileri üzerine çalışmalar bulunuyor. Ancak kuru karanfillerin, profesyonel böcek kovucular kadar etkili olduğu düşünülmemeli.

UYKU İÇİN MUCİZE ÇÖZÜM DEĞİL

Karanfil kokusunun rahatlatıcı olduğunu ve uykuya geçişi kolaylaştırdığını söyleyenler olsa da bu konuda kesinleşmiş bir tedavi edici etki bulunmuyor. Kokuyu sevenler için ise yatak odasında hoş bir atmosfer oluşturmanın basit bir yolu olabilir.

Uygulamak için birkaç kuru karanfili küçük bir bez torbaya koyup yatağın altına veya yakınına bırakmak yeterli.