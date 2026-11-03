Uyku alışkanlıkları üzerine yapılan değerlendirmeler, yatakta tercih edilen tarafın bireylerin kişilik özellikleri ve duygusal yapıları hakkında önemli göstergeler sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle yatağın sol tarafını seçen kişilerin, psikolojik direnç ve yaratıcılık açısından belirgin avantajlara sahip olduğu belirtildi.

Dreams platformu tarafından paylaşılan verilere göre, uyku pozisyonu ve gece boyunca yaşanan hareketler değişse de bireylerin yatakta uykuya daldıkları taraf çoğunlukla sabit kalıyor. Bu tercihler analiz edildiğinde, sol tarafta uyuyan profilin öne çıkan nitelikleri dikkat çekti.

SOL TARAFA YATANLAR YÜKSEK EMPATİ, İYİMSERLİK VE GÜÇLÜ HAYAL GÜCÜNE SAHİP

Uzman değerlendirmelerine göre, yatağın sol tarafını tercih eden bireyler belirgin bir biçimde iyimser bir mizaç sergiliyor. Bu gruptaki kişilerin karşılaştıkları zorluklar karşısında soğukkanlılıklarını koruma ve olası başarısızlıkların ardından daha hızlı toparlanma eğiliminde oldukları kaydedildi.

Aynı zamanda sol taraf tercihi; gelişmiş bir duygusal zeka, yüksek empati yeteneği ve yaratıcı düşünce yapısıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Hayal güçleri geniş olan bu kişilerin yaratıcılıklarının rüya süreçlerine de yansıdığı ve gördükleri rüyaları daha net hatırladıkları ifade edildi.

SAĞ TARAFI SEÇENLER ORGANİZE VE ÇÖZÜM ODAKLI

Buna karşılık, yatağın sağ tarafını tercih edenlerin daha pragmatik, kontrolü elinde tutmayı seven ve planlı yaşam süren bireyler olduğu bildirildi. Günlük rutinlere bağlı kalan bu kişilerin, yatak tarafını seçerken de kapıya, pencereye ya da banyoya yakınlık gibi pratik unsurları gözettikleri ve çevrelerinde kriz anlarında problem çözücü olarak görüldükleri aktarılıyor.

YETİŞKİNLER İDEAL UYKU SÜRESİNİN GERİSİNDE

Konuyla bağlantılı olarak paylaşılan resmi verilere göre, uyku süresi de genel sağlık üzerinde kritik bir rol oynuyor. Fransa Ulusal Uyku ve Uyanıklık Enstitüsü (INSV) araştırması, yetişkinlerin hafta içi gecelerinde ortalama 6 saat 50 dakika uyuduğunu gösteriyor. Fransa Halk Sağlığı Kurumu ise ideal sağlık standartlarının korunabilmesi adına yetişkinlerin her gece en az 7 saat uyuması gerektiğini vurguladı.