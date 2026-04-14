İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Kamarot Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bahçe katındaki dairede yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, evde bulunan bir kişinin yatakta sigara unutması sonucu başladı.
Yatakta unutulan sigaranın kumaşı tutuşturmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evin salonuna da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince dışarı çıkarak yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonrası yatak odasındaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, salonun bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.