Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Lightning Ridge bölgesinde 2003 yılında tesadüfen bulunan 306 karatlık 'Royal One' adlı siyah opal, 3 milyon dolar (yaklaşık 148,6 milyon Türk Lirası) değerleme alarak uluslararası mücevher sektöründe dikkat çekti.

KOVANIN DİBİNDEN ÇIKTI

Bobby adındaki Avustralyalı bir madenci, işlenmemiş taşların bulunduğu bir kovanın dibinde fark ettiği opali toprak ve kumdan arındırdıkıtan sonra yeşil, mavi ve altın tonlarındaki renk katmanını ortaya çıkardı. Madenci, iki yıl süren bir çalışma kapsamında bir dişçi matkabı kullanarak taşı işledi ve neticesinde 306 karatlık "Royal One" meydana geldi.

12 YIL BOYUNCA SAKLANDI

Çalınma endişesi nedeniyle taşı 12 yıl boyunca saklayan madenci, opali geceleri yatağının altına koyarken gündüzleri ise kanguru derisinden bir kesede yanında taşıdı. Madenci, ilerleyen dönemde taşı geleceğine güvence sağlamak amacıyla bir banka kasasına deponi etti.

NADİR BİR TAŞ

New York’ta bulunan Amerikan Gemoloji Enstitüsü (Gemological Institute of America) tarafından incelenen taş için hazırlanan raporda; opalin boyutu, temiz katman kalınlığı, oranları, cilası ve herhangi bir yapay işleme tabi tutulmamış olması sebebiyle nadir nitelikte olduğu kaydedildi.

Güney Avustralyalı opal uzmanı Stuart Jackson’ın tanıttığı taşın piyasa değeri 3 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 148,6 milyon TL) olarak belirlendi.

12 yıllık sürecin ardından 2017 yılında el değiştiren taş, Avustralyalı mücevher tasarımcısı Katherine Jetter tarafından satın alındı. Jetter, opali ABD'nin Las Vegas kentindeki Wynn Las Vegas’ta düzenlenen yıllık mücevher etkinliği "Couture" kapsamında sergiledi.