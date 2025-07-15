

Günlerdir gündemden düşmeyen Hadise, sahnedeki iddialı dansı ve kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sahneye yatak getirip dans eden ve duş alan Hadise hem sosyal medyayı hem ünlüler dünyasında eleştirilere maruz kaldı. Kimi beğenirken kimisi ise Hadise'yi yerden yere vurdu. Hadise ise sessizliğini yaptığı Seda Sayan paylaşımıyla bozdu.

ÜNLÜLER ARASINDA 'HADİSE' ÇIKTI

Nükhet Duru ile Atilla Atasoy'u Hadise'nin performansı üzerinden tartışması sosyal medyada gündem olurken, Dilan Polat da tartışmayı 'Hadise 'Polat' olsaydı şimdi TT’den inmezdi, başka şeyler de olurdu! Çok enteresan" diyerek başka bir boyuta taşımıştı.

SEDA SAYAN'IN VİDEOSUYLA YANIT VERDİ

Hem sosyal medyada hem ünlüler dünyasında günlerce konuşulan Hadise ise dayanamadı ve sessizliğini 'Sultanımın peşindeyim' notuyla Seda Sayan'ın “Konuşun konuşun daha çok konuşursunuz beni siz" videosuyla bozdu.

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI