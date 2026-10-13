Çoğu akranı lise sınavları ve üniversite maratonuyla boğuşurken, o hayallerinin peşinden giderek radikal bir karar aldı. Ailesinden gizli her gece yatak odasında üzerinde çalıştığı fikir, kısa sürede dev bir servete dönüştü. Henüz 16 yaşında olan Harrison Nott, çocuk yaşta temellerini attığı bu projeyi devasa bir ticari başarıya ulaştırmayı başardı. Yıllık cirosu 750 bin sterlini (aylık ortalama 62 bin 500 sterlin - 4 milyon 48 bin TL) aşan genç girişimci, bugün dünya çapındaki dev yatırımcılar ve spor efsaneleriyle aynı masayı paylaşıyor.

13 YAŞINDAKİ FİKİR MİLYONLUK MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Her şey Nott'un 13 yaşındayken sıcak havalarda kullanabileceği serinletici bir havlu araması ancak piyasada böyle bir ürün bulamamasıyla başladı. Sektördeki devasa boşluğu fark eden genç girişimci, nemin yanı sıra ısıyı da hızla buharlaştıran özel tasarımlı "CoolTowel" ürününü geliştirdi. Sadece 15 bin girişimcinin katıldığı uluslararası yarışmada birinci gelerek 150 bin sterlinlik fonu kapmayı başaran Nott, asıl büyük sürprizi ise dünyaca ünlü eski futbolcu Rio Ferdinand'ın dikkatini çekerek yaşadı.

GENÇ YAŞTA KISA SÜREDE KÖŞEYİ DÖNDÜ

Sınav döneminde Rio Ferdinand’dan gelen destek telefonuyla hayatının şokunu yaşayan genç yetenek, ünlü futbolcunun markaya destek vermesiyle hayatı değişti. Tanıtım turları kapsamında Los Angeles’a davet edilen Nott, ünlü sunucu James Corden ve futbolcu Javier Hernández gibi isimlerle aynı masaya oturdu. TikTok Shop ve Shopify üzerinden 80 binden fazla satış yapan genç isim, arkadaşları üniversite sıralarında dirsek çürütürken kendi imparatorluğunu kurarak köşeyi döndü.

YATAK ODASINDA BAŞLAYAN FİKİR MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Tüm stokların iki günde tükenmesi, ön sipariş iptalleri ve fikrini kopyalayarak 20 bin sipariş toplayan sahte markalar yüzünden genç girişimci neye uğradığını şaşırdı. Reklam harcamaları ve ortaklık komisyonları nedeniyle henüz net kâra geçemediğini açıklayan Nott, elindeki devasa stok gücü ve doğru stratejilerle kısa sürede kârlılığa geçti. Yatak odasında başlattığı fikri küresel bir markaya dönüştüren 16 yaşındaki gencin sıradaki hamlesi ise şimdiden merak konusu.