Samsun'da bir apartman dairesinin yatak odasına bağlı ebeveyn banyosunun, mahremiyet kurallarını ihlal edeceş şekilde binanın ortak koridoruna açılması görüntülendi.

Daireyi gezen bir kişi, ilk bakışta sıradan bir banyo olarak görünen mekânın içinde, doğrudan daire dışına çıkış sağlayan ikinci bir kapının bulunduğunu fark etti.

"MAHREMİYET ALANI OLMASI GEREKEN BANYO"

Normalde dairenin özel kullanım alanı içerisinde yer alan ebeveyn banyosu, bu planlama hatası nedeniyle aynı zamanda doğrudan daire dışına geçiş sağlayan bir noktaya dönüşmüş. Daireye girmeden binanın ortak alanına ulaşılmasına imkan veren bu dışınık durum, görüntülen kişinin şaşkınlığını gizleyememesine neden oldu.

Yapının dışınık planlaması, özellikle mahremiyet açısından ciddi sorunlar yarattığı için sosyal medyada yankı buldu. İddiaya göre, banyonun bu şekilde tasarlanması, özel alanda bulunan kişilerin güvenliğinı tehlikeye atıyor.