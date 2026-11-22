Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında, odasında bulunan 90 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Ceylan yaşamını yitirdi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye ise müdahale edildi.

Feci olay, saat 05.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden bina sakinleri büyük panikle apartmanı tahliye etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından daire içerisine girerek kontrol yapan ekipler, alevlerin başladığı odada bulunan 90 yaşındaki yatalak hasta Mehmet Ceylan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KISA SÜRE ÖNCE EVLERİNE GETİRMİŞLER

Acı olayın şokunu yaşayan Mehmet Ceylan’ın damadı Battal Korkmaz, kayınpederini bakmak amacıyla kısa bir süre önce kendi evlerine getirdiklerini belirtti. Yangın anında salonda uyuduğunu ifade eden Korkmaz, bir anda duyduğu gürültüyle uyandığını ve alevleri görünce can havliyle kendilerini dışarı attıklarını anlattı.

Dairede ve apartman çevresinde polis ile itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Ceylan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında yoğun dumandan etkilenen 2 kişinin de sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.