Yangın, saat 08.00 sıralarında Karaman Mahallesi’nde Öner Oruç’a ait tek katlı müstakil evde çıktı.
Yatağa bağımlı yaşayan Oruç’un bakımını yapan kişi, eve geldiğinde pencereden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.
İhbarla birlikte adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DUMANDAN ZEHİRLENDİ
İtfaiye ekipleri, Oruç’un bulunduğu odada çıkan küçük çaplı yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Öner Oruç’un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Oruç’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.