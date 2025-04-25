İstanbul Bahçelievler’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K.'nın yaşları 10 ila 13 arasında değişen 17 çocuğun cinsel istismara uğradığı yönündeki suçlamalar, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların kendi aralarındaki konuşmalarını duyması üzerine ortaya çıktı.

Öğretmenin savcılığa yaptığı başvuru sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI

Soruşturmanın ardından İbrahim K. gözaltına alındı. Mağdur çocuklar, hafta sonu Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi’nde pedagog eşliğinde ifade verdi.

Çocuklar, kurs içerisinde yaşadıkları istismarı ayrıntılarıyla anlattı.

Verilen ifadelerde olayların tekrar ettiği, bazı çocukların eğitimden koparılarak açık öğretime yönlendirildiği, ancak kursa devamlarının sağlandığı aktarıldı.

İBRAHİM K. TUTUKLANDI

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Savcılık soruşturmasının ardından belletmen İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddialara göre, şüpheli Eylül ayında kurstan ayrılmıştı. Ancak çocukların bir kısmı, yaşananlara kurs yöneticilerinin tanık olmasına rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığını dile getirdi.

KURSTA EĞİTİM DEVAM EDİYOR, MÜFTÜLÜK SESSİZ

Skandalın merkezindeki Kur’an kursuna yönelik şu ana dek herhangi bir idari ya da hukuki işlem yapılmadığı öğrenildi.

Üstelik mağdur edilen çocukların çoğunun halen aynı kursa devam ettiği öne sürüldü. Olay kamuoyundan saklanmaya çalışılırken, yetkililerin konuyla ilgili sessiz kalması dikkat çekti.

Timur Soykan, skandalın ortaya çıkmasından sonra da yetkili kurumların sessizliğini koruduğunu belirtti.

Bahçelievler Müftüsü Mustafa Kayış ise konuyla ilgili yalnızca “Dosya yargıya intikal etti” demekle yetindi.