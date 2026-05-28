Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, yangının Nakuru kentindeki yatılı okulda meydana geldiğini duyurdu. Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise olay sırasında okulda toplam 808 kız öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi, 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var" ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. İçişleri Kabine Sekreteri Kipchumba Murkomen, soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak, soruşturma sonuçları netleşmeden kamuoyunun yangının sebebi hakkında spekülasyon yapmaması gerektiğini ifade etti. Başkent Nairobi’nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında yer alan Nakuru’nun, Kenya’nın önemli şehirlerinden biri olduğu belirtiliyor.

