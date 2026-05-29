Kenya Suç Soruşturma Dairesi (DCI) tarafından yapılan açıklamada, Nakuru kentindeki okulda meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine dair güçlü bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Bu çerçevede yürütülen soruşturma kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve tanıklarla kapsamlı görüşmeler yapıldığı, ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı şekilde incelendiği aktarıldı.

İlk değerlendirmelerde 8 kız öğrencinin yangının planlanması ve çıkarılmasıyla bağlantılı “şüpheli” olarak tespit edildiği ve gözaltına alındıkları bildirildi.

Soruşturmanın, cinayet masası dedektifleri, olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanları, istihbarat birimleri ve DNA uzmanlarının yer aldığı özel bir ekip tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Nakuru’daki yatılı kız okulunda gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybederken, 79 öğrenci de yaralanmıştı.