İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kişinin sosyal medya üzerinden yayımlanan "yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla 500 bin lira dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırşehir, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.A, İ.Ş, B.O, C.Ç, E.M, Ş.A, E.Y, B.Ş, N.Z, M.K, S.T. ve A.H.C. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Paravan şirketlere ve şüphelilere ait MASAK'tan temin edilen veriler doğrultusunda yapılan mali analizlerde, 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.