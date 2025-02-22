Kırşehir'de, 'yatırım danışmanlığı' adı altında para toplayarak toplamda 55 milyon TL dolandırıcılık yapan 13 kişilik bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurları sahte yatırım sitelerine yönlendirip, paravan şirketler aracılığıyla banka ve kripto cüzdan hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 14 sim kartı, 3 bilgisayar ve 2 harddisk olmak üzere toplamda 32 dijital materyal ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 55 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.