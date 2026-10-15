İngiliz hava yolu şirketi EasyJet’in ABD’li yatırım şirketi Apollo tarafından satın alınmasına yönelik süreç devam ediyor. Yaklaşık 5,7 milyar sterlin değerindeki anlaşmanın 2027’nin ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Avrupa genelindeki sendikalar çalışan haklarına ilişkin güvenceleri yetersiz buluyor.

EasyJet’in yayımladığı işlem belgesine göre satın alma süreci planlandığı şekilde ilerliyor. Avrupa İş Konseyi başta olmak üzere çeşitli sendikalar, çalışanlara yalnızca 12 aylık ve bağlayıcı olmayan güvenceler verilmesine tepki gösteriyor. Anlaşmanın ardından çalışanların haklarının ve mevcut çalışma koşullarının nasıl korunacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

HALKA AÇIK ŞİRKET STATÜSÜ SONA EREBİLİR

Yaklaşık 5,7 milyar sterlin değer biçilen anlaşmanın tamamlanması halinde EasyJet’in halka açık şirket statüsünün sona ermesi ve şirketin Londra Borsası’ndaki 25 yılı aşkın işlem geçmişinin bitmesi bekleniyor.

GÖZLER 2027’DE

Taraflar, satın almanın Avrupa’daki hava yolu sahipliği ve kontrol kurallarına uygun olduğunu düzenleyici kurumlara göstermek zorunda. Hissedar ve mahkeme toplantılarının 9 Kasım 2026 haftasında yapılması planlanırken, anlaşmanın nihai sonucu gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasıyla belli olacak.