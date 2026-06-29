Küresel ekonomiye yön veren ve toplamda 29 trilyon dolarlık devasa bir varlığı yöneten devlet varlık fonları ile merkez bankaları, portföylerinde radikal bir değişim için düğmeye bastı.

Artan jeopolitik riskler ve savaşlar karşısında pozisyon alan dev yatırımcılar, portföylerini enerji ve altyapı yatırımlarıyla güçlendirirken, ABD dolarının geleceğine ilişkin endişelerini ilk defa bu kadar yüksek sesle dile getirmeye başladı.

ESKİ ALIŞKANLIKLAR YOK OLUYOR

Invesco tarafından 90 devlet varlık fonu ve 54 merkez bankasının katılımıyla gerçekleştirilen dev anket, piyasalardaki büyük dönüşümü gözler önüne serdi.

Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, deniz ticareti yollarındaki tıkanmalar, Ukrayna ve Ortadoğu’daki sıcak çatışmalar, dev fonları şoklara karşı çok daha dayanıklı ve çeşitlendirilmiş yeni portföyler oluşturmaya zorladı.

EN GÜVENİLİR GÖMLEK ENERJİ

Ankete katılan devlerin yüzde 80'i, enerji güvenliği ve enerji dönüşümü altyapısını olası ekonomik şoklara karşı en güvenilir koruma kalkanı olarak görüyor. Bu stratejik hamlenin bir sonucu olarak, altyapı yatırımlarının devlet varlık fonlarının toplam varlıkları içerisindeki payı 2026 yılı itibarıyla yüzde 9 seviyesine yükselerek tarihi bir rekor tazeledi.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI ENERJİ SEKTÖRÜNE YARADI

Küresel piyasalarda esen yapay zeka rüzgârı, enerji varlıklarının cazibesini katladı. Yapay zeka veri merkezlerinin ve yüksek teknoloji altyapılarının devasa oranlarda enerji tüketmesi, fonların bu sektöre olan iştahını daha da artırdı. Yatırımcılar, geleceğin teknolojisini besleyecek enerji projelerine fon akıtmaya devam ediyor.

TAHVİLLER GÜVEN ZEDELEDİ

Invesco Araştırma Başkanı Benjamin Jones, enflasyon şokları ve küresel parçalanmanın yatırımcıları eski alışkanlıklarını terk etmeye zorladığını belirtti. Jones, portföy dayanıklılığının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Son dönemde tahvil ve hisse senetlerinin aynı yönde hareket etmesi, tahvillerin risk dağıtma rolünü zayıflatırken nakit likiditeye ve gayrimenkul gibi reel varlıklara olan ilgiyi patlattı.

MERKEZ BANKALARINDA DOLAR KAYGISI ARTTI

Küresel finansın zirvesinde ABD dolarına olan güven ciddi şekilde sarsılıyor. Ankete göre, merkez bankalarının yüzde 61'i ABD'nin devasa borç seviyesinin doların uzun vadeli "rezerv para" konumunu dinamitlediğini düşünüyor. Bu çarpıcı oranın 2024 yılında yalnızca yüzde 20 seviyesinde olması, tehlikenin ne kadar hızlı büyüdüğünü kanıtlıyor.

DOLARI SALTNATI BİTİYOR MU?

Rapordaki en radikal öngörü ise doların geleceğine yönelik oldu. Katılımcıların yüzde 29'u, doların küresel rezerv para statüsünün önümüzdeki 5 yıl içinde net bir şekilde zayıflayacağını tahmin ediyor. Aynı beklentinin 2022 yılında sadece yüzde 12 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, küresel finans dünyasının yeni bir para düzenine hazırlandığı net bir şekilde görülüyor.

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