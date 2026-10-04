Yatırım fonlarına yönelik soruşturmalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı fonların tasfiyesi yönündeki adımları gündemini korurken, fonların haftalık performansları belli oldu.

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN FON

Yatırım fonları arasında en çok kazandıran fon yüzde 128,41'lik yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,74'lük yükselişle en çok kazandıran emeklilik fonu oldu.

EN ÇOK KAYBETTİREN FON

Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu yüzde 97,64'lük düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 8,89'luk düşüşle haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu oldu.

EN FAZLA YÜKSELEN FON KATEGORİSİ PARA PİYASASI FONU OLDU

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen fon kategorisi yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları olurken, en fazla düşen fon kategorisi yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları oldu.

BES fonları arasında en fazla yükselen fon kategorisi yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası olurken, en fazla düşen fon kategorisi yüzde 3 ile Endeks oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.