İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan organize bir şebekeyi mercek altına aldı. Yapılan uzun soluklu teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin dolandırıcılık çarkını Beyoğlu ve Şişli’de kiraladıkları 2 ayrı çağrı merkezi (call center) üzerinden döndürdükleri saptandı. 2 ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI BASKIN Şebeke üyelerinin kimlik ve adreslerinin netleştirilmesinin ardından düğmeye basan polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında toplam 95 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 32 ŞÜPHELİ DEPORT EDİLDİ, 62 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, suça karıştığı belirlenen 62 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şebekeyle bağlantılı olduğu ve çağrı merkezlerinde çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 32 kişi ise sınır dışı (deport) edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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