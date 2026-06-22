Güçlü dolar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değerli metaller haftayı sert kayıplarla kapattı. Ons altın yüzde 3.1 gerileyerek 4.120 dolara, gümüş ise yüzde 7.6 kayıpla 62.2 dolara indi. İsrail-İran geriliminin tırmandığı dönemden bu yana petrolle zıt hareket eden altın ve gümüşün, bu kez petrolle birlikte düşmesi piyasada ‘anomali’ olarak nitelendirildi.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, 100.6 seviyesindeki dolar endeksi ve Fed kaynaklı baskının değerli metalleri aşağı çektiğini belirterek, "Bu düşüşü yatırımcının küsmesine, teknik seviyelerin altında kalınmasına ve güçlü dolara bağlıyorum. Altın ve gümüş hak ettiği yerde değil" değerlendirmesinde bulundu.

‘ABD’Yİ İZLEYİN’

Eryılmaz’a göre piyasanın yönünü bu haftaki savaş haberleri ve perşembe günü açıklanacak ABD PCE verisi belirleyecek. Olumlu barış haberlerinin yükselişi tetikleyebileceği, anlaşmanın feshi durumunda petrolün yükselip altının 4.000 doların altına dahi inebileceği uyarısında bulunan Eryılmaz, ons altında 4.140-4.180 dolar bandının bekleme bölgesi olduğunu, 4.252 dolar aşılmadan ise satışların sona erdiğinin söylenemeyeceğini vurguladı. Eryılmaz, değerli metallerde yönün ABD açılışıyla netleştiğini vurgulayarak sadece Asya piyasalarına göre pozisyon alınmaması uyarısında bulundu.

Gram altında kritik seviye 6 bin 245 lira

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram altında 6.175 lira altındaki kapanışların düşüş senaryosunu tetikleyebileceğini, asıl güçlenmenin 6.245 lira üzerinde gerçekleşeceğini belirtti. Eryılmaz, “6.200 civarında toplamak isteyenler için küçük bir alım yapılabilir, genel olarak 6.100 - 6.200 lira arası kademe alım için uygun olur” dedi.