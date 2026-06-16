Altın fiyatlarındaki keskin düşüşün ardından piyasalarda yön arayışı sürerken, İngiliz bankacılık devi Barclays yayımladığı acil notta uzun vadeli yükseliş beklentilerinin geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Barclay dışında 6 küresel devin altın tahminleri altında yön arayışı olan yatırımcının kafasını karıştırdı.

SATIŞ DALGASI YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONU MU YENİ BİR RALLİ BAŞLANGICI MI?

Barclays, altındaki son zayıflığın tek bir nedene bağlanamayacağını belirtti. Bankanın araştırma ekibine göre, son dönemdeki jeopolitik gerilimlere rağmen altının beklenen güvenli liman performansını gösterememesinin arkasında güçlü dolar, yatırımcıların hisse senetlerine olan iştahı ve piyasadaki yoğun pozisyonlanmalar yer alıyor. Özetle, risk sermayesi güvenli liman yerine borsalara akmayı tercih etti.

Barclays uzmanları, Dolar Endeksi'ndeki (DXY) yükseliş ve S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 10 ralli yapmasının, altın fiyatlarında yüzde 10'luk bir düşüşü teorik olarak tetiklediğini hesaplıyor. Geri kalan kayıplar ise kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinden kaynaklandı. Kısa vadeli aşağı yönlü riskleri kabul eden banka, buna rağmen ana dinamiklerin bozulmadığını savunuyor.

Barclays analiz notuna göre enflasyondaki her 1 puanlık artış, altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5'lik bir pozitif destek sağlıyor. Bu nedenle enflasyon ve enerji fiyatlarındaki baskı, altındaki yükseliş beklentisinin temel dayanağı olmaya devam ediyor.

BANKACILIK DEVLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ

Barclay, 2026 için 4.791 dolar ve 2027 için 4.900 dolar ons hedeflerini korudu.

Goldman Sachs, 2026 sonu hedefi ons başına 5.400 dolar

Wells Fargo Investment Institute, 2026 sonu hedefi 6.100 - 6.300 dolar hedef aralığı

UBS, 2026 hedefi ons başına 5.600 dolar

Bank of America, 12 aylık süreçte ons başına 6.000 dolar

J.P. Morgan, 2026 sonu itibarıyla ons başına 6.000 dolar

Citi, kısa vadeli hedef ons başına 4.000 dolar oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının petrol fiyatlarını ve tahvil faizlerini aşağı çekmesiyle spot altın ons başına 4.344,77 dolar seviyesinden, ABD vadeli altın kontratları ise 4.366,80 dolar seviyesinden işlem gördü.

MarketWatch'ta yer alan rapora göre banka enflasyon, politika belirsizlikleri ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı için ons başına 4.791, 2027 dolar yılı için ise 4.900 dolar olan fiyat öngörülerini değiştirmedi.