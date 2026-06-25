Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri ve güçlenen doların baskısıyla büyük çöküş yaşandı. Bitcoin 59 bin 85 doların altını gördü. Lider kripto para birimi Bitcoin dün piyasalardaki çöküşün etkisiyle sert düşüş yaşadı. Bitcoin dün 59 bin 85 doların altına gerileyerek haftalık bazda yüzde 9'dan fazla kayıp verdi. Bitcoin bugün sabah 08.21'de 61 bin 509 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'le beraber altcoinlerde de sert düşüşler görülüyor. Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, bin 554 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün sabah seansında 08.21'de bin 645 dolar seviyesinde bulunuyor. SATIŞIN MERKEZİNDE STRATEGY YER ALIYOR Piyasadaki satışların merkezinde, Michael Saylor'ın yönettiği Strategy'nin Bitcoin alımlarını finanse etmek amacıyla kullandığı sermaye yapısına yönelik endişeler yer aldı. Monarq Asset Management Yönetici Ortağı Shiliang Tang, yatırımcıların şirketin adi ve imtiyazlı hisselere dayalı finansman modelini tekrar fiyatlamaya başladığını ifade etti. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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