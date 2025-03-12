Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız Pazar'da şubatta net 290.7 milyon dolarlık alım yaptı. İşte yabancının şubatta Yıldız Pazar'da en çok alım-satım yaptığı hisseler...

Garanti BBVA: 125 milyon dolar

Şubatta yabancının en yüksek net alım yaptığı hisse 125 milyon dolarla Garanti BBVA oldu. Garanti BBVA'nın ardından yabancının şubatta en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı.

Erdemir: 88,8 milyon dolar

İş Bankası: 88,3 milyon dolar

Aselsan: 85,2 milyon dolar

Akbank: 72,1 milyon dolar

Migros: 52,2 milyon dolar

Pegasus: 46,1 milyon dolar

Astor: 45,3 milyon dolar

Sabancı Holding: 43,2 milyon dolar

Kardemir: 37,6 milyon dolar

BİM: -88,6 milyon dolar

Şubatta nette en yüksek satım ise BİM hissesinde görüldü. BİM'i şu hisseler izledi