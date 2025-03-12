Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız Pazar'da şubatta net 290.7 milyon dolarlık alım yaptı. İşte yabancının şubatta Yıldız Pazar'da en çok alım-satım yaptığı hisseler...
- Garanti BBVA: 125 milyon dolar
Şubatta yabancının en yüksek net alım yaptığı hisse 125 milyon dolarla Garanti BBVA oldu. Garanti BBVA'nın ardından yabancının şubatta en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı.
- Erdemir: 88,8 milyon dolar
- İş Bankası: 88,3 milyon dolar
- Aselsan: 85,2 milyon dolar
- Akbank: 72,1 milyon dolar
- Migros: 52,2 milyon dolar
- Pegasus: 46,1 milyon dolar
- Astor: 45,3 milyon dolar
- Sabancı Holding: 43,2 milyon dolar
- Kardemir: 37,6 milyon dolar
- BİM: -88,6 milyon dolar
Şubatta nette en yüksek satım ise BİM hissesinde görüldü. BİM'i şu hisseler izledi
- THY: -88 milyon dolar
- Koç Holding: -82,6 milyon dolar
- Tüpraş: -77 milyon dolar
- TOFAŞ: -55,4 milyon dolar
- Turkcell: -53,9 milyon dolar
- Mavi Giyim: -19 milyon dolar
- Türk Telekom: -18,9 milyon dolar
- Ülker: -13,4 milyon dolar
- Çimsa: -13,3 milyon dolar