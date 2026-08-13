Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde faaliyetlerini hızlandıran Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrikalar üretime geçiyor. Tam kapasiteye ulaşılmasıyla bölgede 7 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

2020 yılında tescillenen OSB, ilk etapta 33 parsel olarak planlandı. 25 yatırımcının başvurduğu bölgede 5 fabrikanın inşaatı tamamlanarak üretime geçildi. Halen yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OSB’de 4 firmanın kurulum, 16 firmanın ise inşaat çalışmaları sürüyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, OSB’nin yatırımcıların ilgisiyle büyüdüğünü belirterek, başlangıçta 1070 dekarlık alanda kurulan bölgenin genişleme çalışmalarıyla 3 bin 290 dekara çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise OSB’nin konumu ve yatırım teşvikleri açısından önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti. Bölgenin Kayseri, Yozgat ve Nevşehir havalimanlarına yaklaşık 70-80 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Coşar, demir yolu bağlantısının da güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

OSB’nin Samsun ve Mersin limanlarına yaklaşık 330 kilometre uzaklıkta olması da yatırımcılar açısından önemli bir lojistik avantaj olarak öne çıkıyor.

İSTİHDAM KAPASİTESİ ARTACAK

OSB’de üretime başlayan firmalardan birinin yetkilisi Enes Özcan, fabrikada şu anda 15 kişinin çalıştığını, tam kapasiteye geçildiğinde bu sayının 60’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Üretimin önemli bölümünün Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına gönderildiğini söyleyen Özcan, bölgedeki yatırımların yerel istihdama da katkı sağladığını ifade etti.