Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları piyasalarda hareketlilik meydana getirdi.

ABD tarafında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu. Enflasyon rakamlarında görülen gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişlerin meydana geldiği görülüyor.

Dün aynı zamanda ABD'de bütçe açığı açıklandı. ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 307 milyar dolara yükseldi. Bütçe açığı mali yılın ilk 5 ayında yüzde 38 artışla 1,15 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bugün ise yurt içi tarafta Türkiye Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları takip edilecekken, ABD tarafında ise üretici fiyatları yatırımcıların radarında yer alıyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisinde dünü 3 bin 416 lira ile 3 bin 460 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 448 liradan tamamladı. Yeni güne başlarken gece 3 bin 465 lirayı görerek rekor tazeledi. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 461 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki makas yeniden açıldı. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3 bin 524 liradan satılırken resmi rakamlarda ise 3 bin 461 liradan satılmaya başlandı. Aradaki fark 63 liraya yükseldi. İşe Kapalıçarşı altın fiyatları...