İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet, son dönemde satın alma iddialarıyla gündemde. ABD’li yatırım şirketi Castlelake’in şirkete ilgi gösterdiği belirtilirken, analistler EasyJet’in mevcut piyasa değerinin sahip olduğu varlıkları tam olarak yansıtmadığı görüşünü dile getiriyor.

DÜŞÜK DEĞERLEME

Piyasa uzmanlarına göre EasyJet hisselerinin rakiplerinin gerisinde kalması, şirketi yatırımcılar açısından cazip hale getiriyor. Analistler, şirketin modern uçak filosu, operasyonel verimliliği ve önemli Avrupa havalimanlarındaki slot haklarının önemli avantajlar sunduğunu belirtiyor.

Deutsche Bank analistleri, EasyJet’in uzun süredir piyasa tarafından düşük değerlendiğini ifade ederken, satın alma söylentilerinin hisseler üzerinde kısa vadeli destek oluşturabileceğini değerlendiriyor.

SLOT HAKLARI VE FİLO ÖNE ÇIKIYOR

EasyJet, Londra, Paris ve Cenevre gibi Avrupa’nın önemli havacılık merkezlerinde sahip olduğu slot haklarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu haklar, Avrupa pazarında büyümek isteyen yatırımcılar ve hava yolu şirketleri için önemli bir değer taşıyor.

Bank of America analistleri ise Castlelake’in planlarının henüz netleşmediğini ancak şirketin filosunun ve operasyonel yapısının yatırımcı ilgisini çektiğini belirtiyor. Banka, olası bir satın alma senaryosunda hisse başına 6,50 sterlin seviyesinin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

ORTA DOĞU KAYNAKLI RİSKLER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Küresel havacılık sektörü, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselen yakıt maliyetleriyle karşı karşıya bulunuyor. EasyJet’in bölgeye doğrudan uçuşlarının sınırlı olması operasyonel açıdan avantaj sağlasa da artan jet yakıtı fiyatları şirket üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Şirket, buna karşın tatil paketi faaliyetleri ve Airbus filosunun sağladığı verimlilik sayesinde mali yapısını korumayı sürdürüyor.

ANALİSTLER DAHA YÜKSEK DEĞER BİÇİYOR

Barclays analistleri, EasyJet hisselerinin bu yıl Avrupa’daki hava yolu şirketleri arasında en zayıf performanslardan birini sergilediğine dikkat çekiyor. Ancak şirketin slot hakları, filosu ve tatil operasyonlarının mevcut piyasa değerinin üzerinde bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre EasyJet’in stratejik varlıklarının değeri hisse başına 11 sterlinin üzerine çıkabilecek seviyede bulunuyor. Bu durum, şirketi gelecekte de potansiyel satın alma hedefleri arasında tutmaya devam ediyor.