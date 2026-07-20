İstanbul'da arsa fiyatlarının yükselmesi ve şehir çeperlerinin yapılaşma sınırlarına ulaşması, gayrimenkul pazarında yeni bir yönelim başlattı.

Metropol sınırları içerisinde bütçesine uygun arazi bulamayan yatırımcılar, rotayı doğrudan çevre şehirlere çevirdi. Sektör verilerine göre arsa satışlarında hareketlilik yaşanan ve öne çıkan 5 şehir şu şekildedir:

-Sakarya

-Tekirdağ

-Balıkesir

-Yalova

-Çanakkale

Gayrimenkul uzmanları, çevre illere yönelik yaşanan ilginin arkasında lojistik yatırımları, yeni sanayi bölgeleri ve deprem güvenliği arayışının yer aldığını belirtiyor.

Özellikle otoyol bağlantı akslarına yakın konumlardaki arsa fiyatlarında yukarı yönlü bir grafik izlenirken, alıcıların uzun vadeli değer artışına odaklandığı kaydediliyor.

ULAŞIM PROJELERİ BÖLGESEL ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRDI

Marmara Bölgesi genelindeki arsa hareketliliğini etkileyen faktörlerin başında ulaşım projeleri geliyor. Bölgede hayata geçirilen otoyol ve köprü gibi büyük ölçekli altyapı yatırımları, şehirler arasındaki ulaşım ağını birbirine bağladı.

Daha önce ağırlıklı olarak mevsimlik konut veya tarım arazisi olarak değerlendirilen yakın çevre şehirler, İstanbul ile seyahat sürelerinin azalması sonucu kalıcı yaşam ve ticaret alanları olarak da talep görmeye başladı.

DEĞİŞEN BARINMA TERCİHLERİ ARAZİ TALEBİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Değişen barınma alışkanlıkları ve alternatif yaşam alanı arayışları arsa talebini doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar geleneksel konut binalarının yanı sıra;

Prefabrik konut yapıları,

'Tiny house' (mikro mobil ev) uygulamaları,

Ekolojik tarım ve yaşam projeleri,

gibi yerleşim modelleri için arazi arayışına giriyor. Deprem risk bilincinin artmasıyla birlikte yatay mimari ve müstakil yaşam tercihi, çevre illerdeki toprak yatırımlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN YATIRIMCILARA 3 ÖNEMLİ UYARI

Çevre illere yönelik talep artışıyla birlikte uzmanlar, yatırımcıların resmi prosedürlere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Satın alma işlemi öncesinde şu üç kriterin ilgili kurumlardan teyit edilmesi önem taşıyor:

İMAR DURUMU: Arazinin yapılaşma izinlerinin ve imar planlarının güncel durumu.

HUKUKİ STATÜ: Bölgenin sit alanı, koruma havzası veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı.

ALTYAPI PLANLARI: Mevcut altyapı olanakları ile resmi kurumların kısa ve orta vadeli yol/hizmet planlamaları.

Doğru lokasyonda, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen toprak yatırımlarının, genişleyen bu yeni sınırlarda uzun vadede değerini koruması öngörülüyor.