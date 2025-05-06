Altın yatırımcılarına 'Çarşamba günü' uyarısı: Piyasalar yön değiştirebilir

Finans analisti İslam Memiş, bu hafta yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu. Özellikle borsa, dolar, gram altın, ons altın ve gümüş gibi piyasalarda düşüş beklediğini açıklayan Memiş, yatırımcıların dikkatli olmalarını önerdi. Ayrıca, Fed'in faiz kararının açıklanacağı çarşamba günü sonrası varlıklarda önemli değişimler olacağını belirtti.

Haber Global'de yer alan habere göre, Memiş, "Bu hafta piyasalar için oldukça önemli. Bu haftayı çarşamba gününden önce ve sonra olarak ikiye ayıracağız. Çarşamba akşamı Fed faiz kararını açıklayacak ve Fed Başkanı Powell basın toplantısı yapacak. Mesajları oldukça önemli olacak. Faiz indirimi mesajı verilecek mi? Trump baskı altında bırakıyor Powell'ı faiz indirimi konusunda. Powell'ın cevabı önemli olacak. Trend ayrılacak. Çarşamba akşamı artık ayrışmış olacak" dedi.

İslam Memiş, "Borsa İstanbul'da 9000 altına sarkmalarla ilgili risk devam ediyor. Bu hafta 9050-9350 bant aralığını takip ediyorum. En güçlü direnç seviyesi de 9550 puan seviyesi olacak. Dolar kuru 38.59'da, yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bu hareketler dolarda hız kazanabilir. Euro/dolar paritesi ise sakin. Bu hafta aşağıda 1.10, yukarıda 1.14 seviyesi var. Varlıklarda Fed'e kadar bir yükseliş, sonra gerileme bekliyorum" diye konuştu.

Memiş, şöyle devam etti: Ons altın Fed öncesi alıcılı başladı haftaya. 3260 dolar kritik direnç seviyesi, yukarıda 3280 dolar direnci var. 3150 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim.

ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN BİR HAFTA MI?

Gram altın 4100 seviyesinde Kapalıçarşı piyasasında. Aşağıda 4000 lira, yukarıda 4100 lira seviyesi var. 4000 altına sarkmalarda kademeli alımlar akla gelebilir. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum gram altında bu hafta. Bu hafta da altın almak için uygun değil şahsen.

Gümüşün ons fiyatında 31.80-33.80 dolar olacak. 32 dolar altına sarkmalarda alım için uygun fiyatlama olacaktır. Gram gümüş 40 liranın üzerinde. Bu hafta özelinde 40 lira altına sarkmalar bekliyorum.

Bu hafta sert dalgalanmalar göreceğiz. Kısa vadeli, kaldıraçlı işlem kesinlikle yapılmamalı. Çarşambadan sonra dolar karşısındaki varlıklarda düşüş göreceğimizi tahmin ediyorum.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BELİRSİZLEŞİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası üzerindeki belirsizlikler, Donald Trump’ın baskıları ve ekonomideki karmaşık sinyallerle daha da derinleşiyor. Ekonomistler, zayıflayan büyüme verilerinin yılın ikinci yarısında faiz indirimi ihtimalini artırdığını belirtirken, diğer yandan stagflasyon tehlikesi bu adımların geciktirilmesine yol açabilir.

Fed’in mayıs ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları yakından izlenecek. İş gücü piyasasındaki yavaşlama ve ithalat kaynaklı büyüme verileri, haziranda indirimi gündeme getirebilir. Rabobank’tan Philip Marey, tarifeler ve güvenlik politikalarının indirimi sınırlayabileceğini söylerken, hazirana kadar önemli bir politika değişikliği beklenmediğini vurguladı.

ING’den James Knightley ise kısa vadeli enflasyon kaygılarının, Fed’i hükümetin faiz indirimi taleplerine kulak tıkamaya ittiğini söyledi. Ekonomideki soğuma büyük indirimleri destekleyebilir ancak konut enflasyonu ve iş gücündeki durgunluk gibi yapısal sorunlar Fed’in adımlarını yavaşlatıyor.

Yılın ikinci yarısında 100 baz puanlık faiz indirimi ihtimali gündeme gelebilir ancak riskler, Fed’in daha temkinli ve aşamalı bir yaklaşım sergilemesine neden olabilir.