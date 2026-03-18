AB Komisyonu, EU Inc. ile girişimcilerin farklı ulusal sistemler arasındaki bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor. Amaç, daha fazla yeni girişimi çekmek ve işletmelerin AB genelinde tek kurala göre faaliyet göstermesini sağlamak.

100 EURO'SU OLAN ŞİRKET KURABİLECEK

EU Inc. kapsamında girişimciler, 100 euro'nun altında bir maliyetle ve asgari sermaye şartı olmadan şirket kurabilecek.

Şirketler tüm bilgilerini yalnızca bir kez AB sistemi üzerinden sunacak, böylece Avrupa genelinde şirket kurmak kolaylaşacak.

Her girişimci, AB'nin herhangi bir yerinden tamamen çevrim içi olarak 48 saat içinde şirketini faaliyete geçirebilecek.

Plan, girişimcilere tek ve uyumlaştırılmış bir şirket kuralları seti sunuyor. Bu sayede işletmelerin AB genelinde kurulması, faaliyet göstermesi ve büyümesi kolaylaşacak. Ancak teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

ASGARİ SERMAYE ŞARTI OLMAYACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kurulacak şirketler için asgari sermaye şartı aranmayacağını açıkladı.

Von der Leyen, sermayenin anında hareket ettiğini ve verilerin saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına ulaştığını vurguladı. Avrupa’da şirket kurmanın haftalar, hatta aylar sürdüğüne dikkat çekti.

Von der Leyen, “Avrupa içindeki engeller, dışarıdan gelen gümrük vergilerinden daha fazla zarar veriyor.” diyerek EU Inc. ile tek bir Avrupa şirket çerçevesi oluşturacaklarını ve 450 milyon tüketiciden oluşan AB pazarının tamamında geçerli olacak basit kurallar seti sunacaklarını söyledi.