Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hakkında alınan 'yurt dışına çıkış yasağı' kararını önceden öğrenmesi ve Marmaris'ten tekne ile Yunanistan'a kaçmasıyla başlayan 'fon krizi' süreci, piyasalarda yaşanan çalkantının ardından Türkiye'nin en büyük fonlarının temerrüde düşmesiyle tavan yapmıştı.





FON DEVLERİNİN 5 YÖNETİCİSİ DAHA TUTUKLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 7 şirkete ait 131 fon hakkında 'tasfiye' kararı alınırken, listede Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy şirketleri yer almıştı. Şirketlere ait 131 fonda 830 milyar TL'nin üzerinde para olduğu tespit edilirken, yatırımcı sayısının ise 500 bini aştığı öğrenilmişti.

Portföy sahipleri ve yöneticilerin gözaltına alınmasının ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.





BULLS YATIRIMCISINI UMUTLANDIRAN GELİŞME



Öte yandan gözaltına alınan isimler arasında bulunan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, portföylerinde güvenilir yatırım araçlarının yer aldığını ve bu yatırımların kolaylıkla nakde çevrilebileceğini belirtti. Savcılık ve yetkili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Akkaya ve Çevik, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Söz konusu gelişme, özellikle yatırımını Bulls Portföy'de değerlendiren vatandaşların umutlanmasına yol açtı.







Kararın ardından şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması kapsamında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın ifade alma işlemi gerçekleşmiştir.



Kemal Akkaya savcılıktaki ifadesinde, kamuoyunda "Ponzi" ya da "saadet zinciri" olarak anılan fon yapılanmalarında yer almadığımızı, yönetimimizdeki fon varlığının bir iş günü içinde satılabilir varlıklardan oluştuğunu, fonlarımızda bugüne kadar pay repo işlemi yapılmadığını, hiçbir fonumuzda kredi bulunmadığını izah etmiş, ilgili belgeleri savcılık makamına ibraz etmiş ve ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştır."