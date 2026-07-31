Bir zamanlar 'Türkiye'nin Tesla'sı' olarak yatırımcılar arasında ilgiyle izlenen, Elon Musk'a benzetilen Sami Aslanhan'ın kurduğu şirket Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik AŞ, nakit sıkışıklığı, ödenemeyen borçlar ve kurucularının hisse satışları nedeniyle zor durumda.

Bloomberg'in haberine göre Piyasa değerinde zirve seviyesine göre yüzde 90'ın üzerinde kayıp yaşayan şirket, finansal darboğazı aşmak amacıyla Ankara'daki dev pil fabrikası ve trafo üretim tesisi de dahil olmak üzere çeşitli varlıkların satışını değerlendiriyor.

İlkbaharda kredi geri ödemelerini aksatan Kontrolmatik'in, yaklaşık 28 milyar TL'lik borcunu yeniden yapılandırmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Yatırımcılarını yatıştırmak için açıklamalar yapan Aslanhan'ın "geleceğin şirketi" olarak tanımladığı varlığının yüzde 90 değer kaybetmesi, endişeleri artırdı.

'TÜRKİYE'NİN TESLA'SI'

2008 yılında Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan tarafından kurulan şirket, faaliyetlerine endüstriyel tesisler için elektrik ve otomasyon işleriyle başladı.

2020 yılındaki küresel salgın döneminde lityum pil, robotik kollar ve fabrikalar için yerel ağlar kurma alanlarına genişleme kararı alan firma, Ekim 2020'de Borsa İstanbul'da halka arz edildi.

Yatırımcı talebinin arzın 26 katına ulaştığı halka arzın ardından hisseler, Eylül 2023'teki zirve noktasında halka arz fiyatına göre yüzde 23 bin 200 oranında artarak 67,3 milyar TL'lik piyasa değerine ulaştı.

Gelişmiş teknolojiler ve agresif büyüme hedefleriyle bireysel yatırımcıların odağı haline gelen şirket, bu dönemde uydu geliştirme girişimini de devreye soktu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan'ın kamuoyundaki profili yatırımcı ilgisini canlı tutarken, bazı finans uzmanları şirketin büyüme beklentilerinin gerçekçiliğini ve ana faaliyet yapısının netliği konusunda bazı zor sorular sormaya başladı. Ancak Aslanhan'ın sözleri, yatırımcıları heyecanlandırmaya yetti.

EVDEKİ HESAP, ÇARŞIYA UYMADI

Avrupa'daki rakiplerin aksine parçaları dışarıdan tedarik etmek yerine bünyesinde üretmeyi tercih eden şirket, hızlı büyüme arzusuyla birlikte maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Şirketin finansal göstergeleri, 2024 yılındaki karlılığın ardından uygulanan sıkı para politikaları ve artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle geçen yıl zarara dönüştü.

Kontrolmatik, 2025 yılında bir önceki yılın üç katına ulaşarak yaklaşık 50 milyon dolar faiz ödemesi gerçekleştirdi.

Bu süreçte şirketin ABD'deki fabrika yatırımı yavaşlarken, IoT biriminin halka arzı ertelendi.

Şirket ayrıca 2022 yılında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaşanan sosyal medya tartışması ve geçen yıl Dünya Bankası'nın Irak'taki projelerde "hileli ve engelleyici uygulamalar" gerekçesiyle verdiği ihale yasağı kararıyla da gündeme geldi.

YATIRIMCININ AĞZI YANDI

2026 yılının ilk yarısında borçlanma aracı ve kredi ödemelerini kaçıran Kontrolmatik, Borsa İstanbul tarafından finansal sıkıntı yaşayan şirketlerin yer aldığı alt pazara alındı.

Şirket, “geçici nakit akışı sorunları” ve maaş ödemelerindeki gecikmeleri kabul etti; ayrıca sermaye artırımı için başvuruda bulunduğunu ve varlık satışlarını değerlendirdiğini de ekledi.

Bu ay Aslanhan’ın yönetim kurulundan ayrılmasıyla sonuçlanan yönetim değişikliği ve Kontrolmatik’in varlık satışları ile yeniden yapılandırmaya devam edeceğine dair güvence yatırımcıların ilgisini yeniden çekti.

Ancak yine de dikkati elden bırakmayan yatırımcı, Türkiye menşei dev olma sözleriyle yola çıkan şirkete karşı temkini düşürmüyor.