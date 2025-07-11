Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri Küresel çapta doların zayıflamasına neden oluyor. Dolar karşısında yükselen değerli metaller yatırımcıların odağında yer alıyor. Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü bin 368 dolar ile bin 455 dolar aralığında geçiren Platin, günü bin 402 dolardan tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 14.39'da bin 446 dolar seviyesinde yükseliyor. 11 yıl sonra ilk kez bin 400 dolar seviyesine çıkan Platin, yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Platinin 4 saatlik grafiği incelendiğinde alımların kuvvetli şekilde görülürken, İchomoko bulutlarının verdiği sinyallerde ise bu haftanın bu bölgede kapatılabileceği belirtiliyor.

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