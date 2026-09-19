Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları, tırmanan petrol fiyatları ve bitmek bilmeyen jeopolitik gerginliklerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleniyor.

Konuya ilişkin Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altındaki teknik seviyelerden iç piyasadaki kota etkisine, gümüşün durumundan portföy çeşitlendirmesine kadar pek çok kritik başlıkta yatırımcıların yol haritasını çizecek detayları paylaştı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI VE JEOPOLİTİK RİSKLERİ ELE ALDI

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafındaki faiz belirsizliğine ve artan petrol maliyetlerine dikkat çeken Yıldırımtürk, petrol fiyatlarının 100-108 dolar bandına yükselmesi sebebiyle bir ön alma faiz artırımı görüldüğünü dile getirdi. Bunun yeni bir faiz artırım döngüsü olmadığını savunan Yıldırımtürk, "Aralık ayında bir faiz artırımı daha gelebileceği konuşulsa da o zamana kadar piyasalarda çok fikir değişecektir. Önümüzde belirsizliğini koruyan bir ABD Senato yenileme seçimi var" değerlendirmesini yaptı.

Küresel çatışmaların ve jeopolitik risklerin altını desteklediğini belirten Yıldırımtürk; ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye sıkıntıları ve Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü ifade etti. Tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonu tetikleyeceğini, bu durumun Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz adımlarına yansıdığını belirten usta uzman, beklentilerin satın alınıp gerçekleşmelerin satıldığı bir dönemin ardından yeni beklentilerle altının yönünü tekrar yukarı çevirdiğini aktardı.

ONS ALTINDA YIL SONU HEDEFİ: 4.700 - 5.000 DOLAR

Ons altındaki teknik seviyeleri tek tek sıralayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatların 4.235 dolara geriledikten sonra tutunarak yeniden 4.300 dolar üzerine tırmandığını ve haftayı 4.378 dolar seviyesinden kapattığını söyledi.

Önümüzdeki haftalarda 4.400 dolar direncinin aşılmasıyla birlikte ilk etapta 4.485 ve 4.500 dolar seviyelerinin test edileceğini belirten Yıldırımtürk, "Yıl sonu itibarıyla ons altında 4.700 ile 5.000 dolar seviyelerini göreceğimiz kanaatindeyim" tahmininde bulundu.

YERLİ YATIRIMCININ GÖZBEBEĞİ YENİDEN ALTIN OLACAK

Borsa ve fon piyasasında yaşanan sert kayıpların ardından küçük yatırımcının birikimlerini koruma arayışına girdiğini vurgulayan Yıldırımtürk, Türk yatırımcısının yeniden altına yöneleceğini ifade etti.

Dolar/TL tarafında Merkez Bankası'nın kararlı duruşuna karşın yıl sonu beklentilerinin 51-55 lira bandına revize edildiğini hatırlatan uzman isim, bunun altın üzerinde bir çarpan etkisi oluşturduğunu söyledi. Kısa vadeli yüksek faiz ve fon getirilerine yönelenlerin yanıldığını kaydeden Yıldırımtürk, "Altının kısa vadeli getirisi olmaz, 2 ila 5 yıllık süreçte katlamalı artışlar sağlar. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleriyle birlikte fondan çıkan para yeniden altına dönecektir" şeklinde konuştu.

İÇ VE DIŞ PİYASA ARASINDAKİ FARK TERSİNE DÖNDÜ

İç piyasadaki altın fiyatları ile dış piyasa arasındaki makasa dikkat çeken Yıldırımtürk, uygulanan kota nedeniyle geçmişte iç piyasanın kilogram başına binlerce dolar daha pahalı olduğunu, ancak şu anda tersine dönen dinamiklerle iç piyasanın dışarıya göre yaklaşık 1.000 dolar daha ucuz seyrettiğini açıkladı.

Sektör ve sivil toplum temsilcisi olarak hükümete çağrıda bulunan Yıldırımtürk, altın ithalatındaki kotanın kaldırılması gerektiğini belirtti. Kotanın kalkması halinde sektörün canlanacağını, üretimin ve sıfırlanan mücevher ihracatının yeniden artarak ekonomiye gelir sağlayacağını ifade eden uzman isim, talep artışıyla birlikte iç ve dış piyasa arasındaki pozitif farkın yeniden 1.000-1.500 dolar seviyelerine çıkabileceğini vurguladı.

GÜMÜŞ VE BAKIRDA SON DURUM

Gümüş piyasasına da değinen Mehmet Ali Yıldırımtürk, endüstriyel metal tarafında güneş paneli üretiminde pahalı gümüş yerine bakır macunu denemelerinin yapılmasının gümüşün hızını kestiğini açıkladı.

Gümüşün tek başına değil, altına bağlı bir yükseliş trendi izleyeceğini belirten Yıldırımtürk, "Gümüşte eskisi gibi agresif bir yükseliş beklemiyorum. Şu an 66 dolar ons seviyesinde olan gümüşte sırasıyla 70, 72, 75 ve 80 dolar seviyelerini görebiliriz. Altın 5.000 doları bulursa gümüş de 90-100 dolar bandına ulaşabilir" dedi. Bakırın ise bireysel bir yatırım aracı olmadığını, endüstriyel niteliği nedeniyle bu alanda işlem yapanların ciddi kayıplar yaşadığını sözlerine ekledi.

"TÜM YUMURTALARI AYNI SEPETE KOYMAYIN"

Haberin son bölümünde yatırımcılara portföy yönetimi konusunda altın değerinde uyarılarda bulunan Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm sermayenin tek bir araca yatırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dengeli bir yatırım sepeti tavsiye eden Yıldırımtürk, ideal portföy dağılımını şu sözlerle özetledi:

"Bütün paranızı altına yatırın demek istemiyoruz. Portföylerde %40 oranında altın bulundurulabilir. Kalan kısımlarda ise hisse senetleri, Eurobond gibi döviz cinsinden tahviller ve yüksek faiz ortamında fırsatları değerlendirmek adına bir miktar nakit (likidite) tutulmasında fayda var. Böylece olası düşüşlerde likiditeyi kullanarak ucuz fiyattan altın veya farklı araçları alma imkanınız olur. Yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor."

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TASİYESİ DEĞİDLİR.