Binlerce tasarruf sahibinin gözü Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devrinde. Tera Grubu ile satış şartlarında mutabakat sağlanmasının hemen ardından şirket yönetiminde değişiklik yaşanırken, bazı yöneticiler hakkında kamuoyuna çeşitli iddialar yansıdı. Buna rağmen Tera, yaşanan gelişmelerin Pusula’yı devralma kararını değiştirmediğini açıkladı. Yatırımcı açısından ise kritik soru aynı: Mutabakat sağlandı ama devir tamamlanabilecek mi? Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri kapsamında Pusula Finans Holding ile birlikte İktisat Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman, Birevim Tasarruf Finansman, Pusula Menkul ve portföy yönetim şirketleri de Tera Grubu çatısı altına girdi.

TEZMEN YÖNETİMDE

Taraflar, devir işleminin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata vardı. Banka ve finans kuruluşlarının devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurumu’nun onayının ardından gerçekleşecek. Pusula Holding yönetimindeki 8 fonda son iki haftada 106 bin 38 yatırımcı fonlardan çıkarken, tasarrufunu halen bu fonlarda tutan 134 bin 986 yatırımcı bulunuyor.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Finans Holding’in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Tera Finansal Yatırımlar Holding Başkan Vekili Erkan Kilimci ise yönetim kurulu üyesi oldu. Tezmen ve Kilimci aynı görevleri Katılımevim’in yönetiminde de üstlendi. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak. Yönetim değişikliğinin, devir işlemi tamamlanmadan hemen önce gerçekleşmesi yatırımcıların dikkatini çeken gelişmelerden biri oldu.

Borsadaki yatırımcının parası yüzde 51 eridi

- Katılımevim'in 2023 yılındaki halka arz sürecinde 474 bin 210 yatırımcı şirketin hisselerini satın alarak borsa üzerinden yatırımcı olmuştu. 31 Ağustos’ta 69 lira seviyelerinde bulunan Katılımevim hissesi, dün 33.88 liraya kadar geriledi. Böylece hisse yaklaşık yüzde 51 değer kaybetti.

Tera Grubu’nun iki bankası olacak

Devir tamamlanırsa Tera Grubu’nun bankacılık tarafında da önemli bir değişim yaşanacak. Tera Bank’ın yanında İktisat Katılım Bankası da grubun bünyesine katılacak. Pusula Finans Holding’deki gelişmelerin ardından 106 bini aşkın katılımcının tasarrufunu değerlendirdiği Katılımevim’de de yönetim değişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu kamuoyuna yansıyan Serdar Turhan ile Ahmet Özcan yönetim kurulundan istifa etti. Turhan’ın yerine Tera Yatırım’ın kurucusu Emre Tezmen, Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı oldu.