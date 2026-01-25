Gümüş fiyatları 100,94 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Gümüşün haftalık kazancı yüzde 15'e yaklaştı. Son bir yılda yüzde 200’ün üzerinde değer kazanan gümüşteki yükselişte, arz sıkıntısı, rafinasyon kapasitesindeki sınırlamalar ve Londra piyasasındaki düşük fiziki likidite etkili oldu.
Küresel arzın sınırlı sayıda ülkenin elinde yoğunlaşması, yükselişte belirleyici rol oynuyor. Dünya gümüş üretiminde açık ara lider olan Meksika, rezervlerin sadece yüzde 6’sına sahip olmasına rağmen küresel üretimin en büyük bölümünü gerçekleştiriyor.
Uzmanlara göre üretimin birkaç ülkeye bağımlı olması, jeopolitik riskleri artırırken gümüşü altına kıyasla daha oynak bir emtia haline getiriyor. Artan sanayi talebi ve arz hassasiyeti, gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.
İşte dünyada en çok gümüş üreten ülkeler...
1- Meksika
Gümüş Üretimi (2024): 6 bin 300 ton
2- Çin
Gümüş Üretimi (2024): 3 bin 300 ton
3- Peru
Gümüş Üretimi (2024): 3 bin 100 ton
4- Bolivya
Gümüş Üretimi (2024): 1300 ton
5- Polonya
Gümüş Üretimi (2024): 1300 ton
6- Şili
Gümüş Üretimi (2024): 1200 ton
7- Rusya
Gümüş Üretimi (2024): 1200 ton
8- ABD
Gümüş Üretimi (2024): 1100 ton
9- Avustralya
Gümüş Üretimi (2024): 1000 ton
10- Kazakistan
Gümüş Üretimi (2024): 1000 ton
11- Arjantin
Gümüş Üretimi (2024): 800 ton
12- Hindistan
Gümüş Üretimi (2024): 800 ton
13- İsveç
Gümüş Üretimi (2024): 400 ton
14- Kanada
Gümüş Üretimi (2024): 300 ton