Altın, yüzyıllardır güvenli liman olarak görülen ve değerini koruyan bir yatırım aracıdır fakat altın alırken olduğu kadar, satarken de doğru stratejilerle hareket etmek büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, altınlarını satarken mümkün olan en az değer kaybıyla işlem yapmayı hedefler. Peki, altın bozdururken hangi seçenekler yatırımcısını daha fazla zarara uğratır?

Altın alırken, genellikle fiyatların yükselmesi ve kar elde edilmesi ön planda olur. Satış yaparken değer kaybetmemek için işçilik maliyeti ve makas aralığı gibi faktörler, bozdurma sırasında kayıpları minimize etmek için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır. Bozdurma sırasında en az değer kaybeden altın türleri, yüksek likiditeye sahip ve alım-satımı kolay olan seçeneklerdir.

EN AZ KAYIPLA BOZDURULABİLEN ALTIN TÜRLERİ

Gram Altın

Gram altın, son yıllarda küçük yatırımcıların tercih ettiği en yaygın altın türlerinden biridir. Yüksek talep görmesi ve işçilik maliyetlerinin düşük olması nedeniyle, bozdurma sırasında değer kaybı en az olan altın türüdür. Hem kuyumcular hem de bankalar gram altın alım satımını kolaylıkla yaparken, gram altının likiditesi yüksektir.

Çeyrek Altın

Çeyrek altın, özellikle düğünlerde ve özel günlerde yaygın olarak hediye olarak verilen bir türdür. Yüksek likiditeye sahip olan çeyrek altın, alıcı bulması açısından oldukça kolaydır fakat fiyatlarının zaman zaman arttığı ve yatırımcılar için daha yüksek maliyetlere ulaşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet altını, büyük yatırımlar yapan yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Saflık oranı yüksek olan ve genellikle standart üretimi olan Cumhuriyet altını, kolayca alınıp satılabilir. İşçilik maliyetinin düşük olması ve belirli bir standarda sahip olması, bu tür altınların bozdurma sırasında minimum kayıpla satışa sunulmasını sağlar. Öte yandan Cumhuriyet altınının tarihi ve kültürel bir değeri olduğundan alıcı bulmakta zorluk yaşanmaz.

Yarım Altın

Çeyrek altına göre daha yüksek değere sahip olan yarım altın, uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilen bir diğer altın türüdür. Yarım altın da tıpkı çeyrek altın gibi yüksek likiditeye sahiptir fakat birim değeri daha fazla olduğundan daha az yaygın olmasına rağmen bozdurulması kolaydır. Yatırımcılar, değer kaybı yaşamadan bu tür altını satabilirler.

YÜKSEK İŞÇİLİK MALİYETİ İLE DEĞER KAYBI

Altın yatırımcıları genellikle takı altınlarına yönelmekten kaçınmalıdırlar. Takı altınları, bilezik, kolye, küpe veya yüzük gibi takıların yapımında kullanılan altınlardır ve içerdiği altın miktarının yanı sıra, tasarım ve işçilik de fiyatlarını belirler. Bu tür takılar, yüksek işçilik maliyetleri içerdiği için bozdurulduğunda ciddi değer kayıpları yaşanabilir.