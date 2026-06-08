Borsada son yıllarda halka arz edilen şirketlerin bazıları konkordato ilan ediyor, bazıları ise borçlarını dahi ödeyemiyor. Yüksek faiz ortamında şirketler ayakta kalmakta zorlanırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaşananları sadece izliyor, küçük yatırımcı ise “Gözümüze uyku girmiyor”, “Uyumak haram oldu” gibi yorumlarla yaşananlara tepki gösteriyor. 2021’de halka arz olan Türk İlaç ve Serum Sanayi konkordato ilan ederken, 2020’de borsaya katılan Kontrolmatik de 2 tahvilinde daha borçlarını ödeyemedi.

ERDOĞAN’LA AFRİKA ZİYARETİ

Konkordato ilan eden Türk İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal’ın, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretlerinin birine katılması yeniden gündem oldu. Konkordatodan önce 8 Mayıs’ta Genel Müdür Yunus Emre Battal’ın elindeki hisseleri satarak şirketteki varlığını sıfırlaması küçük yatırımcıların tepkisini çekti. Şirketin “Pay satışı teminat tamamlama çağrısından sonra aracı kurumlar tarafından gerçekleştirildi” savunması da yatırımcıyı tatmin etmedi.

Sosyal medyada paylaşım yapan küçük yatırımcılardan bazıları şirketi CİMER’e şikayet edeceğini belirtti. SPK da eleştirilirken bir yatırımcı, “Bizi yakan SPK, yılların emeği çöp oldu” yazdı. Bazı yatırımcılar da “Uyuyamıyorum”, “Uyku bize haram oldu” diyerek tepki gösteriyor. Konkordato kararından şirketin hisseleri taban olurken bazı yatırımcılar zararlarının yüz binlerce lira seviyesinde olduğunu kaydediyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda 450 milyon liralık tahvil ödemesini yapamayan Kontrolmatik, 2 tahvilde daha borcunu ödeyemedi.

15 şirket gözaltı pazarında

Borsada ‘gözaltı’ pazarı olarak da bilinen yakın izleme pazarındaki şirket sayısı 15’e yükseldi. Konkordato kararı alınması gibi borsada sorun yaşayan şirketlerin sıralandığı yakın izleme pazarındaki 15 şirket şöyle sıralanıyor: “Akın Tekstil, Atlantis Yatırım, Birko Birleşik, Birlik Mensucat, Casa Emtia Petrol, Diriteks Diriliş Tekstil, Ekiz Kimya, Eminiş Ambalaj, Euro Yatırım Holding, Gate Group Teknoloji, Kervansaray Yatırım, Mega Polietilen, MMC Sanayi, Türk İlaç, Yeşil Yapı Endüstrisi.”