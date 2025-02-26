Çoğu kişi yatmadan önce yemek yemeyi alışkanlık haline getirmiştir ancak bu kişiler için kötü bir haber var. Bu alışkanlık, uyku kalitenizi ciddi şekilde etkileyebilir ve sabah kalktığınızda kendinizi yorgun hissetmenize neden olur. Beslenme uzmanı Pablo Ojeda, gece geç saatlerde yemek yemenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, bu sorunu aşmak için yatmadan önce oruç tutma aralığı oluşturulması yönünde uyarılarda bulundu.

UYKU KALETESİNİ İYİLEŞTİREN 5 NOKTA

İspanyol beslenme uzmanı Pablo Ojeda, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sağlıklı bir uyku için 5 temel öneri sundu. Ojeda, "İyi bir sağlık, iyi bir uyku olmadan mümkün değildir" ifadelerine yer verirken, uyku kalitesini artırmak için şu 5 temel noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

- Hafif akşam yemeği: Akşam yemeğinde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, sindirim sürecini kolaylaştırır ve gece boyunca rahatsızlık yaşanmasını engeller.

- Yatak seçimi: İyi bir yatak, kas ağrılarını önler ve vücudun onarıcı bir dinlenme süreci geçirmesini sağlar.

- Oda sıcaklığı: Uyku için odanın sıcaklığı büyük önem taşır. Odanızın 15-20 derece arasında serin tutulması, uykuya dalmayı ve uyku sürecini sürdürebilmeyi kolaylaştırır.

- Düzenli program: Tutarlı bir sirkadiyen ritme sahip olmak için her gün aynı saatte akşam yemeği yiyin ve yatmadan en az üç saat önce yemek yememeye özen gösterin.

- Yatmadan önce oruç aralığı: Yatmadan önce en az üç saat boyunca yemek yememek, uykuya geçişi kolaylaştırır ve daha kaliteli bir dinlenme sağlar.

Aynı zamanda Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Uzun Ömür Enstitüsü Müdürü Dr. Valter Longo da düzenli egzersiz ve sağlıklı, vitamin açısından zengin bir diyeti savunarak, yemek yeme zamanını sınırlamanın faydalı olduğuna dikkat çekti. Doktor Longo, her gün 12 saatlik bir zaman aralığında yemek yemenin, metabolizma üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguladı. Doktor Longo, bir blog yazısında, “Tüm yemek yeme zamanınızı on iki saatle sınırlayın; örneğin, sabah 8'de başlayın ve akşam 8’de sonlandırın” diyerek, yatmadan üç ya da dört saat önce yemek yememek gerektiğini ifade etti.

GECE YATMADAN ÖNCE YEMEK YEMEK KİLO ALDIRIR

Beslenme uzmanı Helen Bell, yatmadan önce yemek yemenin uykuya olumsuz etkilerinin yanı sıra kilo alımına da yol açabileceğini belirtti. Bell, yatmadan hemen önce yemek yemenin mide asidi reflüsüne yani mide ekşimesine yol açabileceğini ve bunun uyku sırasında rahatsızlık yaratabileceğini söyledi. Aynı zamanda geceleri geç saatlerde tüketilen yüksek kalorili, düşük besin değerine sahip atıştırmalıkların, vücutta yağ olarak depolanma olasılığının daha yüksek olduğunu da belirtti.

Öte yandan eğer yatmadan önce yemek yemek gerekiyorsa Helen Bell, daha hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesini öneriyor. Muz, bir avuç badem ya da küçük bir kase yulaf ezmesi gibi besinler, uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Ayrıca, bir fincan bitki çayı da rahatlatıcı olabilir.